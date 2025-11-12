व्हिडिओ | Videos

Dhananjay Munde जवळच्या माणसाला Kanchan Manoj Jarange हत्येच्या कटात अटक | Kanchan Salvi | Sakal News

Kanchan Salvi Arrest News: मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याच्या कटातील संशयित आरोपी Kanchan Salvi बीडमधून पोलिसांच्या ताब्यात; माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा समर्थक असल्याची माहिती..

मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या जीवे मारण्याच्या कटातील संशयित आरोपी Kanchan Salvi याला जालना पोलिसांनी रात्री उशिरा बीडमधून ताब्यात घेतले. यापूर्वी दोन आरोपी अटकेत आहेत. Kanchan Salvi हा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा समर्थक असून बीडमधील काही कामे पाहायचा. पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी त्याचे नाव घेतले होते.

