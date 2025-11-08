व्हिडिओ | Videos

Beed News: आरोपी अन् Dhananjay Munde यांचा व्हिडीओ, Manoj Jarange Patil दावा खरा! | Sakal News

Manoj Jarange Patil News: मनोज जरांगे पाटील हत्येचा कट प्रकरणात नवा व्हिडिओ समोर; आरोपी दादा गरुडची कबुली, परळीच्या शासकीय विश्रामगृहात धनंजय मुंडे आणि आरोपींची २५ मिनिटांची बैठक झाल्याचा दावा..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्याच्या हत्येचा कट माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी रचल्याचा गंभीर आरोप करत पत्रकार परिषद घेतली होती. या परिषदेत जरांगे पाटलांनी मुंडे आणि आरोपींमध्ये परळीतील शासकीय विश्रामगृहात जवळपास २५ मिनिटांची बैठक झाल्याचा दावा केला होता. आता या दाव्याला पुष्टी देणारा आरोपी दादा गरुड याचा कबुलीजबाब देतानाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये गरुडने मुंडे आणि आरोपी अमोल खुणे, कांचन साळवे यांच्यात त्या बैठकीदरम्यान चर्चा झाल्याचं सांगितलं आहे. या घटनेनंतर राज्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, मनोज जरांगे पाटलांनी यावर ठाम भूमिका घेत धनंजय मुंडे यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

