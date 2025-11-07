व्हिडिओ | Videos

Munde vs Jarange: आरोपींना भेटल्याची कबुली ते नार्को टेस्ट, जरांगे-मुंडेंमध्ये संघर्ष तापला | sakal News

Manoj Jarange On Dhananjay Munde: माझ्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप करणाऱ्या जरांगेंना धनंजय मुंडेंनी पलटवार केला. तरी, जरांगे अन् मुंडेंमध्ये संघर्ष तापला तो कसा पाहूयात..

मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या हत्येचा कट रचल्याचा धक्कादायक दावा करताच राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरच हा कट रचल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी सांगितले की, त्यांना संपवण्यासाठी मोठी रक्कम देऊन सुपारी देण्यात आली होती. या गंभीर आरोपांनंतर आज धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जरांगे यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं.

