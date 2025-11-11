व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil म्हणाले, 'हे तुम्हाला करावंच लागेल'| Prakash Solanke | Maratha vs OBC | Beed News | Sakal News

Maratha vs OBC: माजलगावात मराठा कार्यकर्ता राजेंद्र होके पाटील यांच्या शोकसभेत मनोज जरांगे पाटील भावुक; मुलांच्या शिक्षण आणि नोकरीची जबाबदारी स्वीकारत माजलगावकरांना दिलं आश्वासन, 'कुठलंही काम हक्काने सांगा, मी पूर्ण करीन'

बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे मराठा कार्यकर्ता राजेंद्र होके पाटील यांच्या शोकसभेसाठी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील उपस्थित झाले. या वेळी बोलताना जरांगे यांनी राजेंद्र होके पाटील यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची तसेच नोकरीची जबाबदारी स्वतःवर घेतल्याचे सांगितले. यासोबतच त्यांनी माजलगावच्या जनतेला आश्वासन दिलं की, 'माजलगावचं कुठलंही काम हक्काने सांगा, मी पूर्ण करून देईन.' त्यांच्या या भावनिक भाषणामुळे उपस्थितांमध्ये भावनिक वातावरण निर्माण झालं.

maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
Manoj Jarange Patil
Prakash Solanke allegations

Marathi News Esakal
www.esakal.com