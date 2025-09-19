व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange vs Chhagan Bhujbal: 'Maratha विरुद्ध जाणाऱ्या OBC नेत्यांना धडा शिकवा'| Sakal News K1

Manoj Jarange On Chhagan Bhujbal: मराठ्यांविरोधात जाणाऱ्या ओबीसी नेत्यांना धडा शिकवणं गरजेचं आहे, मनोज जरांगे पाटील यांचं समाज बांधवांना आवाहन..

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी समाज बांधवांना आवाहन करताना स्पष्ट सांगितलं की, मराठ्यांविरोधात जाणाऱ्या ओबीसी नेत्यांना आता धडा शिकवणं गरजेचं आहे. जरांगे पाटील म्हणाले, जे मराठ्यांच्या हितासाठी काम करतात, आपल्या पाठीशी उभे राहतात त्यांना ताकद द्या. जो आपलं काम करतो, त्याच्या पाठीशी उभं राहणं ही आपली जबाबदारी आहे. त्यांनी पुढे इशारा दिला की, आता गप्प बसायचं नाही, जशास तसे धडे शिकवायचे.

