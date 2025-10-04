व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil यांचा नवा ट्रेंड, Devendra Fadnavis पुढे काय पर्याय? | Sakal News

Manoj Jarange Patil News: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातून राज्यभर लोकप्रिय झालेले मनोज जरांगे पाटील आता आरक्षणाच्या पुढे; नारायणगडावरील दसरा मेळाव्यात खणखणीत भाषणातून भविष्यातील राजकारणाला दिशा देणारे संकेत..

मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील आता आरक्षणाच्या पुढील टप्प्याकडे वाटचाल करत आहेत. नारायणगडावर झालेल्या त्यांच्या दसरा मेळाव्यात लाखो मराठे उपस्थित होते. जरांगे यांनी खणखणीत भाषण करत आरक्षणासोबत सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर भाष्य केलं. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे पुढील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

