Manoj Jarange Patil Dasara Melava: नारायणगडावर मराठा मेळाव्यासाठी जोरदार तयारी | Beed News | Sakal News

Manoj Jarange Dasara Melava: मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या दसरा मेळाव्याच्या तयारीला नारायणगडावर जोरदार सुरुवात; मराठा तरुणांचा उत्साह, स्थानिक स्तरावरील भव्य आयोजन आणि आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याकडे राज्याचं लक्ष..

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांचा दसरा मेळावा बीड जिल्ह्यातील नारायणगडावर भव्य प्रमाणात आयोजित करण्यात येत आहे. या मेळाव्याच्या तयारीला सध्या जोरदार सुरुवात झाली असून तो ऐतिहासिक ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. मराठा तरुणांचा प्रचंड उत्साह, स्थानिक कार्यकर्त्यांचं नियोजन आणि पुढील आंदोलनाची दिशा काय असणार, याकडे राज्यभरातील नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.

