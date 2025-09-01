व्हिडिओ | Videos

Laxman Hake on Manoj Jarange Patil: जरांगेंच्या पाठीमागे कुणाचा हात? हाकेंनी बॉम्ब फोडला..

Manoj Jarange Patil यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस असून मुंबईत मराठा बांधव चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी नेते देखील सक्रीय झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी राष्ट्रवादीवर मोठा आरोप केला आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, यासाठी Manoj Jarange Patil गेल्या चार दिवसापासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करीत आहेत. त्यांच्यासोबत लाखो मराठा बांधव देखील मुंबईत दाखल झाले असून ते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी नेते देखील सक्रीय झाले असून त्यांची आज मुंबईत महत्वाची बैठक पार पडली. याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दोन्ही राष्ट्रवादीवर आरोप करत मोठा बॉम्ब फोडला आहे.

