Manoj Jarange यांना नेमकं काय साधायचंय? Sharad Pawar नीती की Devendra Fadnavis ची रणनीती? | Sakal K1

Manoj Jarange Patil News: गाडीवर गणपती बसवून थेट मुंबईत विसर्जन, मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे वादळ गणेशोत्सवात धडकणार; २७ ऑगस्टला जालन्यातून प्रस्थान, २९ ऑगस्टला मुंबईत दाखल होणार, 'आरक्षणाशिवाय परत फिरायचं नाही' असा निर्धार..

मनोज जरांगे पाटील यांनी गणेशोत्सवात मोठा संघर्ष उभारला आहे. ते गाडीवर गणपती बसवून थेट मुंबईच्या समुद्रात विसर्जन करणार आहेत. २७ ऑगस्टला जालन्यातील अंतरवाली सराटीतून निघून २९ ऑगस्टला मुंबईत दाखल होणार आहेत. ओबीसीमधून मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत परत फिरणार नाही, असा त्यांचा निर्धार आहे. यासाठी ते जिल्हानिहाय दौऱ्यांद्वारे समाजाला एकत्र आणत आहेत. या आंदोलनावर सरकार व ओबीसी नेत्यांची भूमिका ठळक ठरणार आहे. तरी, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगेंच्या मागण्या काय? फडणवीस सरकारची त्यावर काय भूमिका? ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंची जरांगेंच्या आंदोलनावर काय भूमिका आहे? तरी, जरांगेंचं आंदोलन नेमकं कसं वळण घेणार आणि यातून काय साध्य होणार? जाणुन घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

