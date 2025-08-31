व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil: 'राज्यातील प्रत्येक मंत्र्यांच्या घरात घुसून आरक्षण घेऊ' | Mumbai Andolan | Sakal News

Maratha Andolan: मुंबईत मराठा बांधवांचा आक्रमक पवित्रा; आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी नरीमन पॉईंटवर थेट समुद्रात उतरून आरक्षणासाठी ठाम भूमिका, प्रतिनिधीने घेतला घटनास्थळाचा आढावा..

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनाचा आज मुंबईच्या आझाद मैदानावर तिसरा दिवस सुरू आहे. आंदोलनाला हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधवांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून वातावरण अधिक आक्रमक होत चालले आहे. दरम्यान, आज मराठा बांधवांनी थेट नरीमन पॉईंटवर समुद्रात उतरून आंदोलनाचा अनोखा पवित्रा घेतला. या घडामोडींचा आढावा आमच्या प्रतिनिधीने घेतला आहे.

