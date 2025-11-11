व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil यांच्या हत्येचा कट रचल्या प्रकरणातील आरोपी Dada Garud चा आणखी एक Video Viral | Sakal News

Manoj jarange Patil यांच्या हत्येचा कट प्रकरणात नवा व्हिडिओ समोर; अटकेत असलेल्या दादा गरुडचा धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप, २० कोटींच्या ऑफर आणि कट रचल्याचा धक्कादायक दावा..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या प्रकरणात नवा खळबळजनक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओत अटकेत असलेला आरोपी दादा गरुड यांनी धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. देशमुखांच्या हत्येनंतर धनंजय मुंडेंना 20 कोटींची ऑफर दिल्याचा आणि सुरेश धस यांनी “धनंजय मुंडेंना गुंतवू” असा कट रचल्याचा दावा या व्हिडिओत करण्यात आला आहे.

