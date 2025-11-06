व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange ना धमकी, Navnath Waghmare ना वेगळाच संशय | Jalna News | Sakal News

Navnaath Waghmare, Manoj Jarange: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांना धमकी देण्यात आली आहे. त्याविषयी ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे काय म्हणाले, पाहा..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांना मिळालेल्या धमकीच्या प्रकरणावर ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “मनोज जरांगे महाराष्ट्राचे डॉन आहेत, डॉनला कोण धमकी देतं का?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी जरांगेंच्या भोवती असलेल्या लोकांच्याच सीडीआरची तपासणी करण्याची मागणी केली. वाघमारे म्हणाले, “जरांगेभोवती वाळू, मटका, गुटखा, दारू आणि जमीन माफिया आहेत. त्यांच्यातीलच व्यवहार बिनसल्यामुळे धमकी दिली गेली असावी.” तसेच “जरांगेंनी जे पेरलं तेच आता उगवतंय, त्यांच्या अतीचा शेवट सुरू झाला आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. झुंडशाहीचा काळ संपत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

