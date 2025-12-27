व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil तब्येत खालावली, खासगी रुग्णालयात दाखल | Maratha Reservation | Sakal News

Maratha आंदोलनातील प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली; सततच्या दौऱ्यांमुळे आलेल्या अशक्तपणानंतर छत्रपती संभाजीनगरच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली असून त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. आज सकाळपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सततच्या दौऱ्यांमुळे आलेल्या अशक्तपणामुळे त्यांची तब्येत बिघडल्याची माहिती असून, पुढील काही दिवस रुग्णालयातच उपचार सुरू राहणार आहेत.

