Amshya Padvi: आरक्षणासाठी आता सरकारचाच आमदार मैदानात उतरला, दिला इशारा | ST Reservation | Sakal News

Amshya Padvi On ST Reservation: मराठा–ओबीसी आरक्षण वादात राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली; बंजारा आणि धनगर समाज आदिवासींमधून आरक्षण मागणी करताना दिसत असून शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार आमश्य पाडवी सरकारमधून बाहेर पडण्याची चेतावणी..

मराठा–ओबीसी आरक्षणाचा वाद सुरू असताना आता राज्य सरकारची स्थिती अधिकच कठीण होत चालली आहे. बंजारा समाज आणि धनगर समाज आता आदिवासी वर्गातून आरक्षणाची मागणी करत आहेत, ज्यामुळे राजकीय ताण वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटातील आमदार आमश्य पाडवी यांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची चेतावणी दिली आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

