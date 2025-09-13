व्हिडिओ | Videos

Maratha Reservation मूळ OBC चं आरक्षण कसं खाणार? अभ्यासक काय म्हणतात? Kunbi Certificate | Sakal News

Maratha Reservation: मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण दिल्यास मूळ ओबीसींचं काय? ३५१ जातींच्या संधींवर परिणाम, १९% कोट्यात मराठ्यांचा मोठा वाटा, शिक्षण-नोकऱ्या-शिष्यवृत्तीवर थेट संकट; सुप्रीम कोर्ट निकाल, इंदिरा साहनी निर्णय आणि सरकारच्या दाव्यांमुळे महाराष्ट्रात मराठा-ओबीसी वाद तीव्र चर्चेत..

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास मूळ ओबीसींचं काय होणार? हा प्रश्न महाराष्ट्रभर तीव्र चर्चेत आहे. ३५१ जातींचं प्रतिनिधित्व करणारे मूळ ओबीसी नेते सांगतात की मराठा समाज (२८%) ओबीसीत आला तर १९% आरक्षणात त्यांचा मोठा वाटा जाईल आणि लहान जातींना संधी कमी मिळतील. छगन भुजबळ, लक्ष्मण माने, डॉ. विवेक घोटाळे यांसारखे अभ्यासक सांगतात की शिक्षण, नोकऱ्या, शिष्यवृत्ती आणि विकास महामंडळांवर थेट परिणाम होणार आहे. सरकार म्हणते नुकसान होणार नाही, पण वास्तव वेगळं आहे. सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा साहनी निकाल आणि आरक्षण मर्यादा यामुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.

