Dhananjay Munde Maratha vs OBC आरक्षणावर महत्वाचं बोलले | Chhagan Bhujbal | Manoj Jarange | Sakal News

Dhananjay Munde On Maratha Reservation: आरक्षणासाठी आततायीपणा करू नका; मराठा-ओबीसी समाज सुरक्षित, भरत कराडच्या पाऊलावर भावनिक आवाहन..

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या वादाला गंभीर वळण लागलं आहे. या पार्श्वभूमीवर धनंजय मुंडे यांनी समाजबांधवांना भावनिक आवाहन केलं आहे. मुंडे म्हणाले, आरक्षणासाठी कुणीही आततायीपणा करू नका. टोकाचं पाऊल उचलू नका. कुठल्याही समाजाचं आरक्षण धोक्यात येणार नाही, याची सरकारनं पूर्ण खबरदारी घेतली आहे. त्यामुळे समाजातील तरुणांनी शांतता आणि संयम राखावा, असं आवाहन त्यांनी केलं.

