Maratha Reservation: १९९४ चा जीआर नेमका काय? मराठा आरक्षणाबाहेर का राहिला? | Sharad Pawar | Sakal News

Maratha Reservation News: मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षण संघर्षात पुन्हा चर्चेत आलेला २३ मार्च १९९४ चा जीआर; शरद पवारांच्या निर्णयाशी जोडला गेलेला वाद, आरक्षणाबाहेर राहिल्याबद्दल पवारांवर टीका आणि ट्रोलिंग का होतंय याचा सविस्तर मागोवा..

मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावी, अशी मागणी मराठा आंदोलकांची आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जाती आधीच ओबीसीमध्ये आहेत आणि मराठा-कुणबी एकच असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत, त्यामुळे ही मागणी होतेय. मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकतंच मुंबईच पाच दिवसांचं उपोषण केलं. त्यानंतर शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू केलं, त्यानुसार मराठवाड्यातला मराठ्यांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे. मराठा समाजाच्या हिताचा असलेला हा २ सप्टेंबर २०२५ चा जीआर रद्द करावा, अशी मागणी ओबीसी नेते तथा सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह इतर नेत्यांची आहे. एका बाजूला मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक त्यांचे पुरावे देऊत मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असं सांगताहेत. तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसींचे नेते मराठा कसा मागास नाही, यासंबंधीचे कोर्टाचे निर्णय आणि आयोगाचे हवाले देत आहेत.

