व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil आंदोलनावर ठाम! Mumbai High Court ची मनाई, Devendra Fadnavis चा डाव? | Sakal News

Manoj Jarange News: मराठा आरक्षण आंदोलनावरून मोठा निर्णय; मनोज जरांगे पाटील ठाम आणि आक्रमक असतानाच मुंबई हायकोर्टात दाखल याचिकेवर सुनावणी, न्यायालयानं जरांगेंच्या आंदोलनावर घातली स्पष्ट मनाई..

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन खरतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलनावर ठाम आहेत आणि ते आक्रमक झालेले आहेत. झालय असं कि, मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलना बाबत एक मुंबई हाय कोर्टात याचीका दाखल करण्यात आली होती आणि त्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. याच वेळी कोर्टानं जरांगेंच्या आंदोलनावर मनाई केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
Mumbai
Sakal Newspaper
mumbai high court
Sakal Media Group
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com