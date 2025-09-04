व्हिडिओ | Videos

Chhagan Bhujbal नाराज ते थेट OBC उपसमितीचे सदस्य! कुणाकुणाला संधी? | Pankaja Munde | Maratha Vs OBC

Manoj Jarange Patil यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य; हैदराबाद व औंध गॅझेटियरसाठी स्वतंत्र जीआर, ओबीसींच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं स्थापन केली ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर सरकारनं हैदराबाद गॅझेटियर, औंध गॅझेटियरचा स्वतंत्र जीआर काढला आणि इतर मागण्यांसाठी स्वतंत्र जीआर काढला आहे. तरी, सरकारनं जीआर काढल्यानंतर ओबीसी समाज नाराज झाला आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण उपसमितीप्रमाणे राज्य सरकारनं ओबीसींसाठीही स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या उपसमितीत कोण कोण? जाणून घ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

Pankaja Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Maratha
Sakal Media Group
chhagan bhujbal

