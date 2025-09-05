व्हिडिओ | Videos

Exclusive Interview: मराठ्यांसाठी नवा GR; Chhagan Bhujbal नाराज का? बघा संपूर्ण व्हिडीओ | Maharashtra Politics | Sakal News

Chhagan Bhujbal Exclusive Interview: मराठा आरक्षणासाठी सरकारने काढलेल्या नव्या जीआरवर ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी; मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सरकारला थेट इशारा, जीआरमुळे ओबीसींना होणाऱ्या अन्यायाविरोधात व्यक्त केली संतापजनक भूमिका..

मराठा समाजासाठी सरकारने नुकताच नवा जीआर जाहीर केला आहे. मात्र या निर्णयावर ओबीसी समाजाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनीही आपला रोष व्यक्त केला आहे. त्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर नेमके आक्षेप कोणते आहेत आणि ओबीसी समाजाची भूमिका काय आहे याबाबत सविस्तर भाष्य केले.

