OBC Beed Sabha: Laxman Hake यांना ओबीसीतून वगळलं, नेमकं काय घडतंय? | Sakal News

Manoj Jarange Patil यांच्या उपोषणानंतर सरकारचा नवा जीआर, मराठा-ओबीसी संघर्ष तीव्र, जीआरची होळी करून ओबीसी नेत्यांचा निषेध, मराठा समाजाची आक्रमक भूमिका, दरम्यान लक्ष्मण हाके यांच्या भूमिकेवर उठले प्रश्न, ओबीसीतून त्यांना दूर सारले जात आहे का?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी नवा जीआर जारी केला. या निर्णयानंतर मराठा आणि ओबीसी समाजात संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले. ओबीसी नेत्यांनी सरकारच्या जीआरची होळी करत निषेध नोंदवला, तर दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजानेही आक्रमक भूमिका घेतली. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके सतत चर्चेत राहिले. ते ओबीसी समाजाचे प्रश्न ठामपणे मांडताना दिसले. मात्र, अलीकडच्या एका घटनेमुळे हाके यांना ओबीसी समाजातून दूर ठेवण्याचे संकेत मिळत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नेमकं काय घडलं आणि यामागचं सत्य काय? याबाबत सविस्तर जाणून घ्या या व्हिडिओमध्ये.

