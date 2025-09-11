व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Vs Laxman Hake: मराठ्यांमध्ये एकजूट, OBC नेत्यांमध्ये उभी फूट!| Maratha Vs OBC | sakal News

Mumbai मध्ये ५ दिवस चाललेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या ठाम आंदोलनाला यश; सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर मराठा समाज एकजुटीने पाठीशी, मात्र ओबीसी नेत्यांमध्ये मतभेद उघड..

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत सलग पाच दिवस ठाम आंदोलन केल्यानंतर सरकारने त्यांच्या मागण्यांना मान्यता दिली आहे. या लढ्यात मराठा समाजाने एकजुटीने आणि ताकदीने जरांगे पाटलांच्या पाठीशी उभं राहत आपलं ऐक्य दाखवलं. मात्र दुसऱ्या बाजूला ओबीसी नेत्यांमध्ये मतभेद स्पष्टपणे समोर आले आहेत. राज्यातील प्रमुख पाच नेत्यांच्या या प्रश्नावर भिन्न भूमिका असून त्याचं सविस्तर विश्लेषण या व्हिडिओतून पाहता येईल.

