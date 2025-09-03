व्हिडिओ | Videos

Adv. Ashish Raje Gaikwad: GR ला आव्हान? कोर्टाची लढाई पुढे कसं लढणार? | Manoj Jarange Patil | Sakal News

Adv. Ashish Raje Gaikwad On Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावर नवा जीआर; ओबीसी समाज आक्रमक, वकील आशिष राजे गायकवाड यांनी पुढील लढ्याबाबत विधान..

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने नुकताच नवा जीआर जाहीर केला आहे. मात्र, या नवीन जीआरवर ओबीसी समाजाच्या प्रतिक्रिया आक्रमक स्वरूपाच्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांच्या बाजूचे वकील, आशिष राजे गायकवाड यांनी मोठं विधान करत पुढील लढाई कशी असेल याबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वादात नव्या टप्प्यातील राजकीय आणि कायदेशीर हालचालींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे झाले आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

