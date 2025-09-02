व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil मुंबई सोडणार? कोर्टानं फटकारलं | Devendra Fadnavis | Highcourt | Maratha Protest | Sakal News

Manoj Jarange Patil News: आझाद मैदानावर मराठा आंदोलन; हायकोर्टाने दिला उद्यापर्यंत मार्ग स्वच्छ करण्याचा इशारा..

मराठा समाजाला आबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर ठिय्या मांडला आहे. यामुळे मुंबईचे रस्ते मराठा आंदोलकांनी तुडूंब भरले आहे. यामुळे आंदोलकांना आवरा आणि त्यांना माघारी पाठवा. उद्या दुपारी चार वाजे पर्यंत मुंबईचं वातावरण पुर्ववत करा. असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे. त्यामुळे हायकोर्टात नेमकं काय घडलं पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

