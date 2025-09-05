व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil टीममधले वकीलच बोलताहेत ‘सरकारनं फसवलं’ | Maratha Reservation | Yogesh Kedar | Devendra Fadnavis | Sakal News

Yogesh Kedar Exclusive Interview: सकाळ माध्यम समूहाला दिलेल्या खास मुलाखतीत मनोज जरांगे पाटलांच्या टीममधील वकील योगेश केदार यांचा मोठा दावा, आझाद मैदानावरील मराठा आंदोलन आणि उपोषणाबाबत केलेले धक्कादायक खुलासे; सरकारने काढलेल्या जीआरच्या आधारे मराठा समाजाची झालेली फसवणूक उघडकीस..

सकाळ माध्यम समूहाशी संवाद साधताना मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या टीममधील वकील योगेश केदार यांनी आझाद मैदान, मुंबई येथे झालेल्या मराठा आंदोलन आणि जरांगे पाटील यांच्या उपोषणासंदर्भात महत्त्वाचे खुलासे केले. त्यांनी सांगितले की, सरकारने मराठा समाजाशी मोठा विश्वासघात केला असून यासाठी आंदोलनाच्या दिवशी काढलेल्या शासन निर्णयाचा (जीआर) पुरावा म्हणून उल्लेख केला.

