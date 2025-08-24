व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Mumbai ला निघणार, Maratha Beed मध्ये जमणार! | Beed | Mumbai | Sakal K1

Manoj Jarange News: मराठा आरक्षणासाठी २९ ऑगस्टला मुंबईकडे कूच करणार मनोज जरांगे पाटील व मराठा समाज; मांजरसुंबा येथे होणाऱ्या अंतिम निर्णय बैठकीतून राज्य सरकारला दिला जाणार इशारा, ओबीसी समाजाला सोबत देण्याचे आवाहन..

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील २९ तारखेला मराठा समाजासह मुंबईकडे मोर्चा नेणार आहेत. त्याआधी बीडच्या मांजरसुंबा येथे उद्या अंतिम निर्णय बैठक होणार असून राज्य सरकारला ठाम इशारा दिला जाईल. बैठकीची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. मराठा समाजाने स्पष्ट केले की त्यांचा लढा सरकारविरोधात आहे, ओबीसीविरोधात नाही. ओबीसी समाजाने साथ द्यावी, त्याची उतराई मराठा समाज करेल, असे भावनिक आवाहन करण्यात आले.

