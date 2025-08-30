व्हिडिओ | Videos

Eknath Shindeनी दिलेला शब्द म्हणून Devendra Fadanvis टाळाटाळ करताहेत का? | Sakal News

Sushma Andhare On Eknath Shinde: छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या मौन का बाळगत आहेत? असा थेट सवाल उपस्थित करत शिवसेना (उबाठा) नेत्या सुष्मा अंधारे यांनी केली जोरदार टीका..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा मुंबईत धडकला आहे, ज्यामुळे राज्यातील राजकारण तापले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (उबाठा) गटाच्या नेत्या सुष्मा अंधारे यांनीही आपले मत व्यक्त केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन आरक्षणाबाबत बोलणारे एकनाथ शिंदे आता कुठे आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आणि जोरदार टीका केली. नेमकं काय म्हणाल्या पाहा..

