Nashik Woman Married Female: पुण्यात समलिंगी विवाह, मग नाशिकला तरुणाला अडकवलं, एका व्हिडीओनं भंडाफोड | Sakal News

गर्लफ्रेंडसोबत लग्न केलं मग नाशकात तरुणाला गंडवलं, पण एका व्हिडीओनं सगळं समोर आणलं. समलैंगिक विवाहाचा असा झाला भंडाफोड...

नाशिकच्या सामनगाव रोड, सिन्नर फाटा एका तरुणाचं २७ वर्षीय तरुणीसोबत लग्न झालं. पण लग्नानंतर काही दिवसात तिच्या वागण्यात त्याला सतत विचित्रपणा जाणवत होता. लग्नानंतर ती या तरुणाला माझ्या अंगाला हात लावलास तर मी आत्महत्या करेल अशी धमकी देत होती. अशात लग्नानंतर ती सतत कुणाशी तरी फोनवर बोलायची. समोरच्या व्यक्तीला सतत व्हिडीओ कॉल करायची आणि चॅटिंग देखील तिचे सुरू होते. त्या मुलाला संशय होताच की तिचं कोणाशी तरी प्रेमसंबंध आहेत. पण त्याला हाती काहीच लागत नव्हतं. अशात एक दिवस तिचा मोबाईल चेक केला तर भयंकर प्रकार समोर आला. यानंतर त्यानं आपल्या पत्नीसोबत तिच्या माहेरच्यांवरही गुन्हा दाखल केला. नेमकं काय घडलं? पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

