Pune News: मावळात पाच वर्षीय मुलीवर अत्याचार करत संपवलं, झुडपात आढळला मृतदेह | Sakal News

Pune Mawal Case: मध्ये पाच वर्षाच्या मुलीवर नराधमाचा क्रूर अत्याचार; बलात्कार करून खून केल्याचं उघड.. चिमुकलीची हत्या करणाऱ्या समीर कुमारला पोलिसांनी पकडला..

मावळच्या गोडुंबरे गावात एका पाच वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी समीर कुमार मंडल नावाच्या ३० वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. पीडित मुलीचे कुटुंब उदरनिर्वाहासाठी मावळात आले होते आणि ते खेळणी तयार करणाऱ्या कंपनीत काम करत होते. कंपनीत जाताना ते आपल्या दोन मुलांना घरी सोडून जात होते. मुलगी दिसत नसल्याचे लक्षात आल्यावर कुटुंबीयांनी पोलिसात तक्रार नोंदवली. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि मुलीचा मृतदेह झुडपात सापडला. या घटनेने गावात शोक आणि संतापाचे वातावरण आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी होत आहे.

