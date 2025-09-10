व्हिडिओ | Videos

Mantralaya Job Fraud: मंत्रालयात मुलाखती घेऊन अनेकांना गंडा, कर्मचाऱ्याचे धागेदोरे..| Job Scam | Sakal News

Job Scam News: मंत्रालयात मुलाखतीच्या नावाखाली फसवणुकीचा मोठा पर्दाफाश; नोकरीचे आमिष दाखवून दोन तरुणांची लाखोंची लूट, नागपूर-चंद्रपूर-वर्धा पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल..

मंत्रालयात नोकरीचे आमिष दाखवत दोन तरुणांना मुलाखतीसाठी बोलावून लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या फसवणूक प्रकरणात पीडित तरुणांची फसगत झाली असून, त्यांच्याकडून मोठी रक्कम उकळण्यात आली आहे. याच अनुषंगाने नागपूर, चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांत स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस प्रयत्नशील आहेत.

