Miraj Rada: दोन गटात तुफान राडा ,जमावाची दगडफेक, नेमकं काय घडलं? | Sangli News | Sakal News

Miraj News: मिरजेत दोन गटांमध्ये रात्री उशिरा तुफान राडा; संतप्त जमावाकडून एका घरावर दगडफेक, दुकाने बंद, पोलिसांनी लाठीचार्ज करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली; दोन मित्रांमधील किरकोळ वादातून उफाळला तणाव, एसपींना स्वतः रस्त्यावर उतरून कारवाई करावी लागली..

मिरज शहर पुन्हा एकदा दहशतीच्या सावटाखाली आले आहे. रात्री उशिरा दोन गटांमध्ये तुफान राडा झाल्याने शहरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. संतप्त जमावाकडून एका व्यक्तीच्या घरावर तुफान दगडफेक करण्यात आली. परिस्थिती एवढी बिघडली की अखेर पोलिस अधीक्षक (SP) यांना स्वतः रस्त्यावर उतरून परिस्थिती नियंत्रणात आणावी लागली. माहितीनुसार, हा वाद दोन मित्रांमधील भांडणातून उफाळला. नेमकं काय घडलं पाहा या व्हिडिओच्या माध्यातून..

