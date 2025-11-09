व्हिडिओ | Videos

Uddhav Thackeray Matoshree च्या भोवती ड्रोनद्वारे ठेवली जातेय नजर? | Shivsena | Politics | Sakal News

Uddhav Thackeray Matoshree वर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर? उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानाजवळ फिरणाऱ्या अज्ञात ड्रोनचा व्हिडिओ व्हायरल; सुरक्षेत वाढ, ठाकरे गटाचा गंभीर आरोप..

मातोश्री परिसरात अज्ञात ड्रोन फिरताना दिसल्याने खळबळ उडाली आहे. मातोश्री आणि एमएमआरडीए कार्यालयादरम्यान हा ड्रोन घिरट्या घालताना सुरक्षारक्षकांच्या नजरेस पडला. त्यांनी त्याचा व्हिडिओ शूट केला जो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांना भेटायला येणाऱ्यांवर नजर ठेवली जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला असून घटनेनंतर मातोश्रीवरील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. नेमकं काय घडलं पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
police
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com