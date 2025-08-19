व्हिडिओ | Videos

Mumbai Rain Updates: मिठी नदीचं रौद्ररूप, तरूण पाण्यात पडला अन्.. Video Viral | Sakal News

Mumbai News: मुंबईत मुसळधार पावसाचा तडाखा; कुर्ला-बीकेसीसह अनेक भाग जलमय, मिठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडत रौद्ररूप धारण केले, प्रवाहात एक तरुण वाहून जाताना थरारक दृश्य कॅमेऱ्यात कैद..

मुंबईत मुसळधार पावसाचा तडाखा सुरूच असून शहरातील अनेक भाग जलमय झाले आहेत. कुर्ला, बीकेसी परिसरात पाणी साचल्याने नागरिकांचे हाल झाले आहेत. दरम्यान, मिठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडत रौद्ररूप धारण केले आहे. या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक घटना घडली. मिठी नदीत एक तरुण वाहून जाताना दिसला असून ही थरारक दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाली आहेत. नदीच्या प्रचंड प्रवाहात तो तरुण किती वेळ झुंज देतोय आणि हळूहळू प्रवाहात वाहून जातोय, हे दृश्य पाहून उपस्थित नागरिक हादरले. नेमकं काय घडलं? पाहा..

