Mumbai Monorail News Today: लोकं अडकली, आत अंधार, एसीही बंद, रेस्क्यू सुरु | Mumbai Rain | Sakal News

Mumbai मध्ये मोनोरेल बंद पडली असून प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आतील वीज पुरवठा खंडीत झाल्याने एसी बंद आहेत आणि त्यामुळे प्रवासी काहीसे गुदमरले आहेत. नेमकं काय घडलं बघा.

राज्यभरात काल झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी विजेचा पुरवठा खंडित झाला. याचा मोठा फटका मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेलाही बसला. लोकल सेवा तब्बल ८ तास ठप्प झाल्याने प्रवाशांनी मोनोरेलचा पर्याय निवडला. मात्र संध्याकाळी साडेसहा वाजता (६:१५) चेंबूर ते भक्ती पार्क दरम्यान मोनोरेल अचानक बंद पडली. विजेचा पुरवठा खंडित झाल्याने एसी बंद पडला व डब्यांत अडकलेल्या प्रवाशांना गुदमरल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती व गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

