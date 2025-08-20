व्हिडिओ | Videos

Mumbai Monorail News Today: २०० जीव वाचले, पण कसे? नेमकं काय घडलं? | Mumbai Rain | Sakal News

Mumbai मध्ये मोनोरेल बंद पडली असून प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आतील वीज पुरवठा खंडीत झाल्याने एसी बंद आहेत आणि त्यामुळे प्रवासी काहीसे गुदमरले आहेत. नेमकं काय घडलं बघा.

Mumbai Monorail: पावसामुळे मुंबईत एकीकडे लोकलसेवा ठप्प, दुसरीकडे रस्ते वाहतूक बंद आता चक्क मोनोरेल बंद पडल्याची घटना घडली आहे. चालती मोनोरेल बंद पडल्याने प्रवाशी घाबरले होते. त्यानंतर एक दुसरी मोनोरेल मदतीसाठी दाखल झाली. परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. शेवटी अग्मिशमन दलाच्या विद्युत शिडीने रेस्क्यू ऑपरेशन केले आहे. नेमकं काय घडलं बघा...

