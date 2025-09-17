व्हिडिओ | Videos

Meenatai Thackeray Putla विटंबना, Shivaji Park मध्ये नेमकं काय घडलं? | Mumbai News | Sakal K1

Mumbai Meenatai Thackeray News: दादरच्या शिवाजी पार्कमध्ये मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची अज्ञातांकडून रंगफेक करून विटंबना, परिसरात खळबळ; शिवसेनेचा संताप आणि राज ठाकरे यांनी घटनास्थळी भेट देत पुतळ्याची पाहणी..

मुंबईतील दादरच्या शिवाजी पार्क परिसरात उभारलेला मीनाताई ठाकरे यांचा पुतळा अज्ञातांनी रंग फेकून विटंबना केल्याची घटना घडली. यानंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली, तातडीने आरोपींचा शोध घेण्याची मागणी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. घटनेनंतर शिवसैनिकांनी तत्काळ पुतळ्याची स्वच्छता करून मीनाताई ठाकरे यांना श्रद्धांजली वाहिली. दरम्यान, राज ठाकरे स्वतः घटनास्थळी दाखल झाले आणि मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची पाहणी केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Mumbai
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
dadar
balasahebb thakrey

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com