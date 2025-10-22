Mumbai BMC Election: Bhai Jagtap यांचाी मोठी घोषणा, मुंबई महापालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढवणार | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

आगामी महापालिका निवडणुकीपूर्वी राजकीय वर्तुळातून मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई महानगर पालिका निवडणूक काँग्रेस पक्ष उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यासोबत एकत्र लढणार नाही, असे मोठं वक्तव्य काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी केले आहे. काँग्रेस नेत्याच्या या विधानामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे.

