Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: शिवसैनिकांमध्ये राडा, जखमी होईस्तोवर मारलं | Mumbai News | Sakal News

Mumbai News: मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग १२४ मध्ये मध्यरात्री ‘शिंदे विरुद्ध ठाकरे’ शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; पैसे वाटपाच्या वादातून हल्ला झाल्याचा आरोप, दोन जखमी, राजावडी रुग्णालयात उपचार तर पार्क साईट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल..

मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १२४ मध्ये मध्यरात्री दोन शिवसेना गटांमध्ये वादाची तीव्र स्थिती निर्माण झाली. शिंदे गट आणि ठाकरे गटातील कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या राड्यात शिवसेना (ठाकरे गट) उमेदवार सकीना शेख यांच्या कार्यकर्त्यांना शिंदे गटाचे उमेदवार हारून खान यांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. ठाकरे गटाच्या म्हणण्यानुसार, पैसे वाटप करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तेथील परिस्थितीची चौकशी केली. त्यानंतर वाद चिघळला आणि शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला केल्याचे त्यांनी सांगितले. या हल्ल्यात ठाकरे गटातील दोन कार्यकर्ते जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पार्क साईट पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार नोंदवण्यात आली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

