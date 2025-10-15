व्हिडिओ | Videos

Mumbai ST Bank Rada: Eknath Shinde, Gunaratne Sadavarte यांचे कार्यकर्ते चांगलेच भिडले, नेमकं काय घडलं? | Sakal News

मुंबई एसटी बॅंकेत एकनाथ शिंदे आणि गुणरत्ने सदावर्ते यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा झाला आहे. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ..

मुंबई एसटी बँकेत शनिवारी एक जबरदस्त राडा झाला, ज्यात एकनाथ शिंदे आणि गुणरत्ने सदावर्ते यांच्या गटातील कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा झाला. दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते एकमेकांवर जोरदार भांडण करीत भिडले. या घटनेनंतर नागपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नेमकं काय घडलं पाहा..

