Gunratna Sadavarte Viral Photo: हातापायाला प्लॅस्टर, मारामारीनंतर सदावर्ते रुग्णालयात? | Sakal News

Mumbai एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत उडालेल्या राड्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांच्या दोन्ही पाय आणि हात प्लास्टरमध्ये असल्याचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल, ‘सकाळ माध्यम समूह’कडून अद्याप पुष्टी नाही..

मुंबई एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत काल (बुधवारी) मोठा वाद झाला. बैठकीनंतर काही तासांतच गुणरत्न सदावर्ते यांच्या दोन्ही पाय आणि हात प्लास्टरमध्ये असल्याचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. दरम्यान, या फोटोची ‘सकाळ माध्यम समूह’कडून अद्याप पुष्टी झालेली नाही. तरी हा फोटो नेमका काय सांगतो आणि त्यावर नेटकऱ्यांनी काय म्हटलंय पाहा..

