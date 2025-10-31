व्हिडिओ | Videos

असं काय घडलं की पोलिसांनी रोहितवर गोळीबार केला? | Rohit Arya Encounter Inside Story | Powai News | Sakal News

Powai News: मुंबईच्या उच्चभ्रू पवईत खळबळ: १५ मुलांच्या किडनॅप कटाचा पर्दाफाश, पोलिसांशी चकमकीत आरोपी ठार; प्रकरणाच्या मुळाशी माजी मंत्र्याचं नाव समोर, नेमकं काय घडलं?

मुंबईतील उच्चभ्रू पवई परिसरात एका व्यक्तीने तब्बल १७ मुलांना अपहरण करण्याचा कट रचल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता झालेल्या चकमकीत त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. घटनास्थळी सापडलेल्या काही पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर एका माजी मंत्र्याचे नावही चर्चेत येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. पोलिसांनी या संपूर्ण घटनेचा तपास सुरू केला असून, आरोपीचा उद्देश, संभाव्य सहकारी याबाबत चौकशी वेगाने सुरू आहे.

