व्हिडिओ | Videos

Satyacha Morcha: Raj Thackerayनी पुरावेच दाखवले, व्हिडीओ बघाच.. | Mumbai News | Sakal News

Satyacha Morcha: महाविकास आघाडीकडून निवडणूक आयोगाविरोधात ‘सत्याचा मोर्चा’; राज ठाकरे मंचावरून दुबार मतदारांच्या प्रकरणाचे ढीगभर पुरावे सादर करत आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर तुफान टीका..

महाविकास आघाडीनं आज निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ‘सत्याचा मोर्चा’ काढला. यावेळी व्यासपीठावर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र दिसले. मोर्चादरम्यान राज ठाकरे यांनी दुबार मतदारांबाबत ठोस पुरावे मंचावर मांडत निवडणूक आयोगावर काटछाट न करण्याबद्दल टीका केली.

