व्हिडिओ | Videos

Nagpur Bachhu Kadu Morcha: कोर्टाचा अल्टिमेटम, फडणवीसांना रात्रीचा मेसेज | Manoj Jarange Pattern | Sakal News

Nagpur मध्ये आंदोलकांनी शहर जाम केल्यानंतर हायकोर्टाची कडक भूमिका; सुमोटो याचिकेतून मोर्चास्थळ संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत रिकामे करण्याचे आदेश, जरांगे पाटील आंदोलनाचा पॅटर्न रिपीट केल्याची चर्चा..

नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून मोर्चास्थळ संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने आंदोलकांना रोखले नसल्याने शहरात वाहतुकीला मोठा फटका बसला आणि चार महामार्ग ठप्प झाले. यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावेळीही सरकारने हस्तक्षेप केला नव्हता. आता बच्चू कडू यांच्या आंदोलकांनीही तसाच पॅटर्न अवलंबल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

Manoj Jarange Patil

