Devendra Fadnavisचा धर्माबादचा आमदार अडचणीत, मतदारांचा गंभीर आरोप | Local Body Elections 2025 | Sakal News

Nandedच्या धर्माबादमध्ये इनानी मंगल कार्यालयात हजारांहून अधिक मतदार डांबून ठेवल्याचा आरोप भाजप आमदार राजेश पवारांवर; मतदारांनी पैसे देण्याची आमिष दाखवले, आता आमदारांची प्रतिक्रिया अपेक्षित..

नांदेडच्या धर्माबादमध्ये इनानी मंगल कार्यालयात हजार ते दीड हजार मतदार डांबून ठेवल्याचा गंभीर आरोप भाजप आमदार राजेश पवार यांच्यावर करण्यात आला आहे. या मतदारांवर पैसे देण्याचा दबाव असल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. आरोपांनुसार, मतदारांनीच काही पैसे देण्याचे संकेत दिल्याचे म्हटले जात असून, आमदारांनी त्यानंतर त्यांना थांबवून ठेवले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणावर आमदारांची प्रतिक्रिया काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

