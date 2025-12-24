व्हिडिओ | Videos

Jivan Ghogare किडनॅपिंगमागे आमदार Pratap Chikhalikar आणि त्यांचा मुलगा? | Nanded News | Sakal News

Nanded मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) हादरली; प्रदेश सचिव जीवन घोगरे पाटील यांचे सात जणांकडून अपहरण व मारहाण; आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, पुत्र प्रवीण चिखलीकर व माजी आमदार मोहन हंबर्डेंवर गंभीर आरोप..

नांदेडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) हादरवणारी घटना समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव जीवन घोगरे पाटील यांचे सात जणांनी अपहरण करून त्यांना मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाला आता थेट राजकीय वळण लागले असून, जीवन घोगरे पाटील यांनी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, त्यांचे पुत्र प्रवीण चिखलीकर आणि माजी आमदार मोहन हंबर्डे यांच्या सांगण्यावरूनच आपले अपहरण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपांमुळे नांदेडच्या राजकारणात मोठी खळबळ निर्माण झाली असून, प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Nanded
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com