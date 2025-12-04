व्हिडिओ | Videos

Saksham Tate Case: आंचलबाबत Jogendra Kavade यांच्या सरकारकडे मागण्या | Nanded Case Updates | Sakal News

Nanded Case: नांदेडमध्ये मयत सक्षम ताटे यांच्या कुटुंबाच्या भेटीस जोगेंद्र कवाडे; एक कोटींची आर्थिक मदत व कुटुंबातील सदस्याला पोलिस दलात नोकरी देण्याची सरकारकडे ठाम मागणी, तसेच आंचलच्या धैर्यपूर्ण भूमिकेचं विशेष कौतुक..

नांदेडमध्ये मयत सक्षम ताटे यांच्या कुटुंबीयांना आज पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष जोगेंद्र कवाडे यांनी भेट देत सांत्वन व्यक्त केले. यावेळी बोलताना त्यांनी सक्षमच्या कुटुंबाला एक कोटींची आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील एका सदस्याला पोलिस दलात नोकरी देण्याची मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे स्पष्ट केले. याचबरोबर, घटनेदरम्यान दाखवलेल्या धैर्याबद्दल त्यांनी आंचलच्या भूमिकेचे विशेष कौतुक केले.

