व्हिडिओ | Videos

Nandurbar Rada: कार्यालयात घडलेल्या प्रकारानंतर आज नंदुरबारमधल्या परिस्थितीचा ग्राऊंड रिपोर्ट | Sakal News

Nandurbar मध्ये दगडफेक आणि पोलिसांकडून अश्रूधुराच्या नळकांड्यांनंतर निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणानंतरही संचारबंदी लागू न करता पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली; संवेदनशील भागात कडेकोट बंदोबस्त, जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर..

नंदुरबारमध्ये काल झालेल्या दगडफेक आणि पोलिसांकडून अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्याच्या घटनेनंतर जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, पोलिसांनी संचारबंदी लागू न करता परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले. आज नंदुरबारमध्ये जनजीवन पूर्वपदावर येताना दिसत असून, नागरिक हळूहळू दैनंदिन कामकाज सुरू करत आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी संवेदनशील भागांमध्ये कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Nandurbar
Sakal Newspaper
Sakal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com