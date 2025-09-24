व्हिडिओ | Videos

Nandurbar Adivasi Morcha Update: पोलिसांचा लाठीचार्ज, मोर्चेकऱ्यांची दगडफेक | Sakal News

Nandurbar मध्ये आदिवासी मोर्चा हिंसक वळणावर, पोलिसांच्या अश्रूधुराच्या कारवाईत काही जखमी; आंदोलकांकडून दगडफेक आणि गाड्यांची तोडफोड, पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये धडक..

नंदूरबारमध्ये आदिवासींच्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी आलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी मोर्चा पांगवण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. यावेळी आंदोलकांनी दगडफेक केली, ज्यात काही पोलीस कर्मचारी तसेच काही आंदोलक जखमी झाले. आंदोलकांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील गाड्यांची देखील तोडफोड करण्यात आली. मोहिमेवेळी अंदाजे २० ते २२ हजार आंदोलक उपस्थित होते. जखमी पोलीस कर्मचारी आणि काही आंदोलकांना उपचारासाठी नंदूरबार जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

