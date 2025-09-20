व्हिडिओ | Videos

मद्यधुंद तरुणींचा राडा, मित्रांनी ठोकली धूम | Nashik News | Saka News

Nashik News: नाशिकच्या सिडको परिसरात मध्यरात्री मद्यधुंद तरुणींचा गोंधळ, हटकणाऱ्या व्यक्तीला मारहाण, रस्त्यावर आरडाओरड आणि ढकलाढकली करत उडवला राडा..

नाशिकमधील सिडको परिसर पुन्हा एकदा गोंधळामुळे चर्चेत आला आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास स्टेट बँक चौकात मद्यधुंद अवस्थेत काही तरुणींनी मोठा गोंधळ घातल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या तरुणी मद्यधुंद अवस्थेत रस्त्यावर वाद घालत होत्या. दरम्यान, एकाने त्यांना हटकले असता संतापलेल्या तरुणींनी त्याच व्यक्तीला मारहाण केली. त्यानंतर काही वेळ तरुणींकडून रस्त्यावर आरडाओरड, ढकलाढकली आणि गोंधळ सुरूच राहिला. नेमकं काय घडलं पाहा..

Nashik
maharashtra
Crime News
