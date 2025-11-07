व्हिडिओ | Videos

Nashik News: पवननगर परिसरात मद्यधुंद टवाळखोरांकडून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न CCTV Viral | Koyta Gang | Sakal News

Nashik मधील सिडकोच्या पवननगर परिसरात मद्यधुंद टवाळखोरांकडून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न. परिसरातील अक्षय चौक, शिवनेरी गार्डन, विज्ञान चौक भागात कोयता मिरवत टवाळखोरांनी घातला धुडगूस..

नाशिकमधील सिडको परिसर पुन्हा एकदा दहशतीने हादरला आहे. पवननगर भागात मद्यधुंद टवाळखोरांच्या टोळीने रात्री उशिरा कोयते आणि शस्त्रं मिरवत परिसरात धुडगूस घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अक्षय चौक, शिवनेरी गार्डन आणि विज्ञान चौक या भागांमध्ये टवाळखोरांनी शस्त्रांसह मोर्चा काढला. त्यांनी घरांवर दगडफेक केली आणि परिसरातील नागरिकांना धमकावून शस्त्रांचा धाक दाखवला. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, फुटेजच्या आधारे पोलिस तपास करत आहेत. घटनास्थळी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, ‘कायद्याचा बालेकिल्ला’ मोहीम राबवून गुन्हेगारांना अद्दल घडवणाऱ्या पोलिसांना या घटनेमुळे थेट आव्हान मिळालं आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com